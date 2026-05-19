19.05.2026 06:31:29

Aboitiz Equity Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aboitiz Equity Ventures hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Aboitiz Equity Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Aboitiz Equity Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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