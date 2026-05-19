Aboitiz Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aboitiz Power hat am 16.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 51,01 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,20 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at