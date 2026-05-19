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19.05.2026 06:31:29
Aboitiz Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aboitiz Power ließ sich am 16.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aboitiz Power die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 864,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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