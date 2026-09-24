Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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24.09.2026 11:02:43
Abortion Pills, Vaccines and Food Safety: F.D.A. Nominee Heidi Overton Faces Senate Confirmation Hearing
Dr. Heidi Overton has called mifepristone “dangerous to women.” As a White House aide, she worked to reduce the number of vaccines recommended for children.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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