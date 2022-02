About You: Jefferies rät zum Kauf

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Laut Jefferies wird der Online-Handel in der Modebranche auch nach der Pandemie beliebt bleiben. Analyst Henrik Paganetty sieht in dem Modehändler About You einen starken Player, der von dieser Entwicklung profitieren würde. Die aktuelle Kursschwäche sollten Anleger jetzt als Einstiegschance nutzen.Die Pandemie hat das Kaufverhalten verstärkt in den digitalen Handel verlagert, wodurch der europäische Online-Markt derzeit einen Marktanteil von 28 Prozent innehat. In diesem Segment kann About You als Online-Modehändler mit großer Präsenz punkten.Paganetty lobt besonders den einzigartigen Ansatz von About You, sich stark in der Welt der Influencer etabliert zu haben. Der Modehändler verfügt über ein festes Standbein in den sozialen Medien und kooperiert mit über 10.000 Influencern wie Lena Gercke und Stefanie Giesinger.Jefferies prohezeit About You deshalb ein hohes Wachstumspotenzial innerhalb der Modebranche. Die sechs größten europäischen Online-Modehändler haben nur 26 Prozent der Marktanteile inne und bieten About You noch viel Spielraum. Darüber hinaus sind die Aktien des Mode-Händlers günstiger als die der Konkurrenz – trotz stärkerem Wachstum und vergleichbarer Profitabilität in ihren etablierten Märkten.Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte About You einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Jefferies erwartet bis zum Geschäftsjahr 2025/26 ein starkes Umsatzwachstum von durchschnittlich 34 Prozent pro Jahr.