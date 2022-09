ABOUT YOU-Aktie sinkt: Deutsche Bank Research setzt Kursziel von ABOUT YOU herab

Deutsche Bank Research hat ABOUT YOU von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 9 Euro gesenkt.

Analystin Nizla Naizer sieht ein gutes Unternehmen in einem schwierigen Marktumfeld, und stufte die Papiere des Einzelhändlers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aufgrund fehlender Kurstreiber ab. Gerade im Modebereich mache sich die immer schlechtere Verbraucherstimmung bemerkbar.

Die ABOUT YOU-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,38 Prozent tiefer bei 5,15 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 06:40 / CET

