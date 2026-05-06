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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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06.05.2026 07:38:38

About-You-Übernahme: Zalando mit Zuwächsen zum Jahresstart - Ausblick bestätigt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Übernahme von About You hat dem Online-Händler Zalando im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn beschert. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 23,8 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro, wie das im DAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Beim Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) wurde ein Anstieg um 21,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich von rund 46,7 auf 64,8 Millionen Euro. Hier hatten Branchenexperten etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge stieg von 1,9 auf 2,2 Prozent.

Unter dem Strich steht wegen Restrukturierungskosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der About-You-Übernahme aber ein Verlust von 87,6 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,9 Millionen Euro vor einem Jahr./err/mis

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