ABOUT YOU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ABOUT YOU hat sich am 07.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 29.02.2024 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 436,6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,600 EUR. Im Vorjahr hatten -1,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ABOUT YOU im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,94 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

