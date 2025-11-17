Abpro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Abpro äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Abpro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at