Abpro hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at