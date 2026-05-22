Abpro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Abpro präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at