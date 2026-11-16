AbraSilver Resource: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AbraSilver Resource hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AbraSilver Resource ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at