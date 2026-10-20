PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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20.10.2026 11:57:32
Abrechnung pro Fahrt: NRW will bundesweites Digital-Ticket für Gelegenheitsfahrer
63 Euro kostet das Deutschlandticket derzeit und wird von Millionen Pendlern und Vielfahrern genutzt. NRW will auch die Gelegenheitsfahrer stärker an den ÖPNV binden. Helfen soll ein neuer bundesweit geltender Digital-Einzel-Fahrschein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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