22.04.2026 06:31:29

ABS-CBN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ABS-CBN hat am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen PHP, gegenüber 3,1 Millionen PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 89,22 Prozent präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat ABS-CBN im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 48,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,51 Millionen PHP. Im Vorjahr waren 4,90 Millionen PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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