Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
20.02.2026 15:24:07
Absage an neue Gasreserve: DIW-Expertin warnt vor Milliarden-Grab für Steuerzahler
Die Füllstände sinken, der Ruf nach einer staatlichen Gasreserve wird laut. Doch Energie-Expertin Franziska Holz warnt im Interview: Das Projekt könnte zur teuren Belastung für Steuerzahler werden. Außerdem biete allein der Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme dauerhaften Schutz vor fossilen Preisschocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
