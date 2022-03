Absatz 2022: insgesamt 3.663 Einheiten bis Ende Februar zugelassen: Dacia Sandero ist die Nummer 1 bei Verkäufen im deutschen Privatkundenmarkt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Kein Modell ist beliebter: Der Dacia Sandero ist in Deutschland bei Privatkunden seit Jahresstart segmentübergreifend das meistgefragte Fahrzeug. Der kompakte Fünftürer verzeichnete in den ersten beiden Monaten 2022 insgesamt 3.663 Neuzulassungen durch private Käufer. Damit erzielte der Dacia Sandero auch den größten Zuwachs gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr und steigerte die Verkäufe um 2.568 Einheiten oder 335 Prozent (2021: 1.095 Einheiten). Mit dem Marktstart des neuen Jogger will Dacia die gute Entwicklung im Jahr 2022 fortsetzen und neue Kunden gewinnen.