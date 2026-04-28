BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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28.04.2026 16:20:56
Absatz sinkt, Konkurrenz wächst: Gewinn von E-Autobauer BYD bricht um mehr als die Hälfte ein
Der Preiskrieg und die sinkende Nachfrage auf dem wichtigsten Automarkt China macht auch den heimischen Herstellern schwer zu schaffen. Im Ausland läuft es für den größten E-Autobauer besser. Fortschritte bei der Batterie-Technologie sollen BYD zu neuem Schwung verhelfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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