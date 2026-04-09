Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
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09.04.2026 12:04:39
Absatz von Mercedes-Benz schwächelt im 1. Quartal in China
DOW JONES--Belastet von schwächerer Nachfrage vornehmlich in China hat Mercedes-Benz im ersten Quartal insgesamt 6 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Außerhalb Chinas verzeichnete der Autohersteller ein Absatzplus von 5 Prozent, angetrieben vor allem von den USA, wie er jetzt mitteilte. Aber auch in Europa stiegen die Verkaufszahlen (plus 7 Prozent). Besonders in Deutschland (plus 9 Prozent) war die Nachfrage hoch. Jedes zehnte verkaufte Fahrzeug war vollelektrisch, das Wachstum betrug 11 Prozent.
Weltweit wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 499.700 Pkw und Vans verkauft, davon 419.400 Pkw (minus 6 Prozent). Mit 158.400 Pkw lag der europäische Markt vor China (111.600 Einheiten) und den USA (81.100 Einheiten, plus 20 Prozent).
Beflügelt wurde das starke Wachstum von neuen Modellen. In Europa und Deutschland wies das Unternehmen auf eine aktuell nicht zu befriedigende Nachfrage nach dem neuen vollelektrischen CLA hin, der im Drei-Schicht-Betrieb im Werk Rastatt gefertigt wird. Die Auftragsbücher für den elektrischen CLA, GLB und GLC seien bis weit in die zweite Jahreshälfte gefüllt, erklärte das Unternehmen. Auch habe der Bestelleingang für die neue S-Klasse in Europa nach Verkaufsstart im Januar die Erwartungen übertroffen.
In China sei der Markt zuletzt durch Modellzykluseffekte, makroökonomische Unsicherheiten und ein anspruchsvolles Marktumfeld geprägt gewesen. Neue Modelle verbesserten zwar die Absatzaussichten für die nächsten Quartale auch dort, so Mercedes-Benz, unklar sei jedoch, wie sich der Konflikt im Nahen Osten auf die Verbraucherstimmung auswirke.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 09, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)
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