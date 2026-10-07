Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Drittes Quartal im Blick
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07.10.2026 11:19:00
Absatzminus bei Mercedes-Benz: Weiterer Einbruch auf dem China-Markt - Aktie in Grün
Bei Elektroautos machten die Schwaben allerdings deutlich Boden gut, nahezu jeder dritte Pkw in Europa war vollelektrisch. Es sei der höchste Quartalsabsatz vollelektrischer Fahrzeuge in der Unternehmensgeschichte gewesen, sagte Vertriebsvorstand Mathias Geisen laut Mitteilung. Eine gute Auftragslage bei neuen Elektromodellen zeige, dass die Modelloffensive in vollem Gange sei. "Außerhalb Chinas ist der Pkw-Absatz 2026 im dritten Quartal in Folge gegenüber dem Vorjahr gestiegen", fand Geisen auch insgesamt Positives. In China sei das Marktumfeld weiterhin schwierig und der Wettbewerb intensiv, hieß es vom Konzern.
In der Transportersparte Vans blieben die Verkäufe mit einem Plus von einem Prozent auf 84.400 Fahrzeuge stabil. Insgesamt fiel der Absatz des Konzerns damit um 6 Prozent auf 491.700 Fahrzeuge.
Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,72 Prozent höher bei 41,00 Euro.
/men/stk
STUTTGART (dpa-AFX)
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|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
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|Mercedes-Benz Group Underweight
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|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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