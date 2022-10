Abschied in Mugello: BMW M Motorsport dankt Timo Glock für zehn Jahre Zusammenarbeit.

An diesem Wochenende endete die Saison 2022 in der Italian GT Championship, und das Finale in Mugello (ITA) bedeutete gleichzeitig den letzten Einsatz von Timo Glock (GER) als BMW M Motorsport Werksfahrer. Nach zehn Jahren Zusammenarbeit wird der 40-Jährige in der kommenden Saison nicht mehr Teil des BMW M Motorsport Fahreraufgebots sein.