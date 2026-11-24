Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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24.11.2026 11:44:38
Abschließender VW-Dieselprozess in Braunschweig begonnen
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Mit dem fünften größeren Betrugsprozess zur VW (Volkswagen (VW) vz)-Dieselaffäre hat das abschließende Verfahren zu dem Komplex am Landgericht Braunschweig begonnen. Verhandelt wird gegen sechs ehemalige VW-Führungskräfte und Mitarbeiter des Konzerns. Für einen Angeklagten sei das Verfahren vor Beginn unter Auflagen eingestellt, teilte das Gericht mit.
Den verbliebenen Angeklagten wird mehr als elf Jahre nach der Aufdeckung unter anderem vorgeworfen, trotz Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung pflichtwidrig die weitere Herstellung und Vermarktung der Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Betroffen sind aus Sicht der Ankläger mehr als neun Millionen Fahrzeuge.
2025 hatte das Gericht nach fast vier Jahren Prozess vier frühere VW-Führungskräfte wegen Betrugs schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte sollen mehrjährige Haftstrafen antreten, zwei Ex-Mitarbeiter erhalten Bewährung. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt, es ist nicht rechtskräftig. Nach dem Auftakt am Dienstag werden nun vier Prozesse in Braunschweig parallel verhandelt.
Für die abschließende Verhandlung wurden mehr als 150 Termine bis Dezember 2028 anberaumt. Es gilt die Unschuldsvermutung./bch/DP/stk
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