Abschluss eines unglaublichen Wochenendes: Weiterer Sieg und Podium für Toprak Razgatlioglu und die BMW M 1000 RR am WorldSBK-Sonntag in Barcelona.

Das zweite Rennwochenende der WorldSBK 2024 in Barcelona wurde zur Erfolgsgeschichte für BMW Motorrad Motorsport. Nach der Poleposition und dem umjubelten ersten gemeinsamen Sieg am Samstag hatten Toprak Razgatlioglu (TUR) und das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK auch am Sonntag reichlich Grund zum Feiern. Razgatlioglu holte im extrem spannenden Superpole Race am Vormittag seinen nächsten Sieg und ließ im zweiten Hauptrennen Platz drei auf dem Podium folgen.