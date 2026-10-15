Eurobattery Minerals Aktie

Eurobattery Minerals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 14:20:03

Abschlussprüfer von Eurobattery Minerals legt Mandat nieder


EQS-Media / 15.10.2026 / 14:20 CET/CEST

Stockholm, 15. Oktober 2026 – Eurobattery Minerals AB („Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der Abschlussprüfer des Unternehmens, Johan Isbrand, und der stellvertretende Abschlussprüfer, Nils Appelqvist, beide von LR GO Revision AB, ihre Mandate am 2. Oktober 2026 niedergelegt haben.

Der Verwaltungsrat wird einer außerordentlichen Hauptversammlung einen neuen Abschlussprüfer zur Wahl vorschlagen. Die Einberufung der Hauptversammlung wird gesondert veröffentlicht.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 15. Oktober 2026 um 14:15 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte
Eckhard Cordes – Mitglied des Verwaltungsrats
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2416668  15.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eurobattery Minerals

mehr Nachrichten

Analysen zu Eurobattery Minerals

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eurobattery Minerals 0,02 -15,73% Eurobattery Minerals

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow legt im Freitagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen