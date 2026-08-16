KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
16.08.2026 10:47:00
Abschreckung: NATO plant digitales Schild aus Drohnen und KI an der Ostflanke
Ein riesiges NATO-Netzwerk aus Sensoren und KI-gestützten Drohnen soll Angriffe früh erkennen. Die Entscheidung über Schüsse bleibt angeblich beim Menschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!