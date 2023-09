Abschuss von Wölfen - Auch Özdemir will Erleichterungen

BERLIN (dpa-AFX) - Auch Bundesagrarminister Cem Özdemir will den Abschuss von Wölfen erleichtern, um etwa Weidetiere besser zu schützen. "Es muss künftig leichter möglich sein, einzelne Wölfe und auch ganze Rudel zu entnehmen, die Herdenschutzmaßnahmen überwinden und Tiere töten", sagte der Grünen-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang seien solche Abschüsse leider an uneinheitlichen Auslegungen der gesetzlichen Vorgaben gescheitert. Das gehöre abgestellt, nötig sei Klarheit, so Özdemir. Er unterstütze Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bei einer Initiative, sich mit den Ländern für eine vereinfachte Anwendung der geltenden Regeln einzusetzen.

"Ich will, dass Schafe, Ziegen und Rinder auch weiterhin möglichst sicher auf unseren Weiden stehen können", sagte der Agrarminister. Wölfe bereiten Tierhaltern in manchen Regionen immer größere Probleme. "Wir können die Landwirte damit nicht alleine lassen, sie verdienen unsere Solidarität und unsere Unterstützung", so Özdemir.

Steffi Lemke will Ende September konkrete Vorschläge vorlegen. Laut ihres Ministeriums sind Abschüsse von Wölfen, die mehrfach zumutbare Schutzmaßnahmen für Herden wie Zäune überwunden haben, allerdings auch jetzt schon möglich. Die Genehmigung und der Weg dorthin seien aber zu bürokratisch, sagte ein Sprecher am Montag. Das solle jetzt geändert werden.