Absci Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CVW3 / ISIN: US00091E1091

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12.11.2026 13:19:32

Absci Corp Q3 Sales Decline

(RTTNews) - Absci Corp (ABSI) announced Loss for third quarter of -$33.300 million

The company's earnings came in at -$33.300 million, or -$0.19 per share. This compares with -$28.706 million, or -$0.20 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 19.6% to $0.304 million from $0.378 million last year.

Absci Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$33.300 Mln. vs. -$28.706 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.20 last year. -Revenue: $0.304 Mln vs. $0.378 Mln last year.

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