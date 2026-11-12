Absci Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CVW3 / ISIN: US00091E1091
|
12.11.2026 13:19:32
Absci Corp Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Absci Corp (ABSI) announced Loss for third quarter of -$33.300 million
The company's earnings came in at -$33.300 million, or -$0.19 per share. This compares with -$28.706 million, or -$0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.6% to $0.304 million from $0.378 million last year.
Absci Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$33.300 Mln. vs. -$28.706 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.20 last year. -Revenue: $0.304 Mln vs. $0.378 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Absci Corporation Registered Shs
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Absci zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Absci stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Absci präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Absci Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Absci Corporation Registered Shs
|8,50
|-6,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.