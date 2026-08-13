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13.08.2026 06:31:29
Absci informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Absci hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Absci ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Absci in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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