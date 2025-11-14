Absci öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Absci hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 77,65 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Absci 1,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at