26.03.2026 06:31:28

Absci: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Absci hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Absci -0,260 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Absci in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,840 USD. Im Vorjahr waren -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,19 Prozent zurück. Hier wurden 2,80 Millionen USD gegenüber 4,53 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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