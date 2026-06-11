Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 21:02:58
Absent From the SpaceX and OpenAI I.P.O.s? Chinese Investors.
SpaceX will not raise funds from investors in China and Hong Kong. Others firms, like OpenAI, may follow suit.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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