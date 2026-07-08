Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
08.07.2026 11:23:57
Absetzung des Vorstands geplant?: Unicredit gehören nun 44 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Ringen um die Übernahme der Commerzbank kann Unicredit einen weiteren Erfolg verbuchen. Die Italiener vermehren ihre Anteile - und besitzen eigenen Angaben zufolge inzwischen fast 50 Prozent der Stimmrechte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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