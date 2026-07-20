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20.07.2026 06:31:29
Absolent Group AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Absolent Group AB lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Absolent Group AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,38 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Absolent Group AB mit einem Umsatz von insgesamt 329,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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