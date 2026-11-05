Absolent Group AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Absolent Group AB veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,16 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Absolent Group AB 1,76 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 311,5 Millionen SEK – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Absolent Group AB 301,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at