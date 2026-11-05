|
05.11.2026 06:31:28
Absolent Group AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Absolent Group AB veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,16 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Absolent Group AB 1,76 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 311,5 Millionen SEK – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Absolent Group AB 301,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Dow startet tiefer -- ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Der Dow zeigt sich mit einem Abschlag. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.