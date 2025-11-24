Absolicon Solar Collector Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Absolicon Solar Collector Registered B lud am 21.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Absolicon Solar Collector Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,700 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Absolicon Solar Collector Registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 67,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen SEK im Vergleich zu 0,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

