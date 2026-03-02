02.03.2026 06:31:29

Absolicon Solar Collector Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Absolicon Solar Collector Registered B veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Absolicon Solar Collector Registered B ein Ergebnis je Aktie von -1,280 SEK vermeldet.

Mit einem Umsatz von 0,7 Millionen SEK, gegenüber 1,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 48,00 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,730 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 77,32 Prozent auf 1,20 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

