Alternative Investment Aktie
ISIN: US02155W2070
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23.04.2026 13:36:37
Absolute Advisers Adds BlackRock's HYT ETF to Its Alternative Investment Approach
According to an SEC filing dated April 22, Absolute Investment Advisers, LLC, initiated a new position in the BlackRock Corporate High Yield Fund (NYSE:HYT) by purchasing 1,191,864 shares. The estimated transaction value, based on the average closing price for the quarter, was approximately $10.44 million. The value of the new position at quarter-end was $10.15 million, reflecting both the trade and price movements during the period.BlackRock Corporate High Yield Fund is a closed-end fund managed by BlackRock Advisors, LLC, focusing on high-yield fixed-income investments worldwide. The fund leverages BlackRock's credit research and portfolio management expertise to identify opportunities in below investment grade corporate debt. Its strategy aims to provide shareholders with a high level of current income and total return by actively managing a diversified portfolio across sectors and geographies.It’s important to view this position within the context of Absolute Advisers’ stated investment mission, which is to “provide investment strategies with unique sources of risk and return that exhibit low sensitivity to traditional stocks and bonds.” This strategy is evident in the group’s top five holdings, which are all corporate bonds, as well as in its new position in BlackRock’s HYT ETF. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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