Absolute Clean Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Absolute Clean Energy lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,02 THB. Im Vorjahresquartal hatte Absolute Clean Energy ebenfalls ein EPS von 0,020 THB je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Absolute Clean Energy 1,62 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Milliarden THB umgesetzt worden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,080 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig wurden 6,55 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahr hatte Absolute Clean Energy 6,45 Milliarden THB umgesetzt.

