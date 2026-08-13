Absolute Clean Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Absolute Clean Energy hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 THB gegenüber 0,010 THB im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,77 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Absolute Clean Energy 1,64 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at