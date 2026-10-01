Absolutely Critical Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Absolutely Critical Resources hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at