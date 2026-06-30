Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.06.2026 11:11:39
Abspaltung der Kernmarke?: Volkswagen erwägt radikalen Umbau - Widerstand ist absehbar
Der Aktienkurs von Volkswagen notiert so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Die Investoren machen Druck - eine Transformation des Automobilherstellers muss her. Einem Bericht zufolge könnte die Konzernspitze dafür versuchen, ein geltendes Gesetz zu umgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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