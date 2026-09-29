BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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29.09.2026 18:38:05
Abspaltung droht zu eskalieren: Biontech-Gründer verkrachen sich mit eigenem Unternehmen
Milliardenverlust, Stellenabbau und ein verheerender Streit an der Spitze: Bei Biontech geht es nach dem Boom ums Eingemachte. Die Gründer wollen neue Wege gehen, pokern mit dem Konzern aber noch um wertvolle Patente.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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