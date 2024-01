Abspaltung von US-Geschäft: Holcim will Nordamerika-Geschäft an die Börse bringen

Der Zementhersteller Holcim baut sich mit einer Ausgliederung des US-Geschäfts komplett um. Das Schweizer Unternehmen will es als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse bringen. Berichten zufolge könnte es mehr als 30 Milliarden Dollar wert sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel