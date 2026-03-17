Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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17.03.2026 09:23:00
Abstimmung läuft: Gewerkschaften wollen Samsung 18 Tage lang bestreiken
Bei Samsung läuft eine Urabstimmung über einen 18 Tage langen Streik Ende Mai. Hintergrund ist die wachsende Einkommensschere zu konkurrierenden Arbeitgebern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Samsung
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