Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Analystenstimme 19.06.2026 14:11:00

Abstufung trifft FMC - Aktie kämpft um wichtige Chartmarke

Abstufung trifft FMC - Aktie kämpft um wichtige Chartmarke

Eine Abstufung durch das Bankhaus Metzler belastet die FMC-Aktie zum Wochenschluss. Zwar sieht Analyst Victor Beyer langfristig weiterhin Chancen, kurzfristig wächst jedoch die Unsicherheit.

Die Aktien von Fresenius Medical Care ringen nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler am Freitag wieder um ihre zuletzt zurückeroberte einfache 200-Tage-Linie. Mit einem Abschlag auf XETRA von 1,55 Prozent auf 40,62 Euro fielen die Papiere des Dialysekonzerns zuletzt, dämmten die Verluste damit aber im Vergleich zum Handelsstart ein. Victor Beyer liegt mit seinem Kursziel von 42 Euro knapp über XETRA-Niveau, strich aber seine Kaufempfehlung.

Der nun verantwortliche Experte konstatiert "kurzfristiges Rauschen, aber langfristige Chancen". Seit dem ersten Quartal hofften die Anleger mit dem zweiten Quartal auf eine Trendwende im Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) in den USA. Das Management habe zuletzt aber wieder etwas vorsichtiger geklungen. Eine nochmalige Schwäche sei im Marktkonsens aktuell noch nicht vorgesehen, erklärte Beyer. Langfristig seien diese Fluktuationen allerdings kaum von Bedeutung.

Die Aktien von FMC waren in dieser Woche auf Vorjahresniveau zurückgekehrt, nachdem sie 2026 zeitweise 15 Prozent verloren hatten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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