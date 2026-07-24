Varta Aktie

Varta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55

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24.07.2026 17:10:00

Absturz einer Ikone: Varta beantragt Insolvenzverfahren

Apple zieht sich als Großkunde zurück – Varta kämpft mit sinkender Nachfrage und tiefroten Zahlen. Was steckt hinter dem Absturz der Batterie-Ikone?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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