Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
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24.07.2026 17:10:00
Absturz einer Ikone: Varta beantragt Insolvenzverfahren
Apple zieht sich als Großkunde zurück – Varta kämpft mit sinkender Nachfrage und tiefroten Zahlen. Was steckt hinter dem Absturz der Batterie-Ikone?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Varta AG
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23.07.26
|Varta: Batteriehersteller soll zerschlagen werden (Spiegel Online)
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23.07.26
|Batteriekonzern Varta soll zerschlagen werden (dpa-AFX)