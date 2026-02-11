Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
11.02.2026 05:54:26
Absturz nach Quartalszahlen: Mattel-Aktie verliert mehr als ein Viertel ihres Werts
Mit schwachen Quartalszahlen und einem mauen Ausblick verschreckt Mattel die Anleger. Im Weihnachtsgeschäft bekommt der Spielzeughersteller die Kaufzurückhaltung der US-Kunden zu spüren. Auf einen Schlag sackt die Aktie des Barbie-Herstellers um fast 30 Prozent ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Mattel Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|13,18
|-0,98%