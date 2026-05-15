Abu Dhabi Aviation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Abu Dhabi Aviation stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Abu Dhabi Aviation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 AED je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,98 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at