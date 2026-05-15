Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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15.05.2026 06:00:30
Abu Dhabi backs $13bn US gas plant as Middle East supplies falter
Mubadala Energy, CPP Investments and BlackRock among investors providing $9.75bn for Commonwealth LNGWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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