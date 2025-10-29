Abu Dhabi Commercial Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Abu Dhabi Commercial Bank lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Abu Dhabi Commercial Bank 11,63 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,50 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at