Abu Dhabi Islamic Bank Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Abu Dhabi Islamic Bank Bearer äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,48 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 AED je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Abu Dhabi Islamic Bank Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,28 Milliarden AED im Vergleich zu 4,71 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,449 AED sowie einen Umsatz von 3,27 Milliarden AED belaufen.

Redaktion finanzen.at